Dragão lança TV online para chegar ao Mundo

Estação terá um orçamento de dois milhões, 75% dos quais oriundos do contrato com a Altice.

Por Hugo Real | 01:30

A FC Porto Media, detida pela SAD dos dragões, vai iniciar um processo de reestruturação dos seus negócios de comunicação.



A FC Porto TV é o novo projeto e consiste numa televisão exclusivamente digital, que fará emissões em direto, terá alguns conteúdos próprios e contará ainda com uma playlist de programas para ver.



Francisco J. Marques, diretor de comunicação do FC Porto, vai ser também, por inerência do cargo que ocupa, o máximo responsável por este canal, que contará com um orçamento de dois milhões de euros anuais (1,5 milhões - 75% - dos quais provenientes do contrato com a Altice/MEO referente à distribuição e exploração do Porto Canal, que passa a receber os restantes 3,5 milhões de euros).



O objetivo da FC Porto TV é tornar acessíveis os conteúdos do clube em todo o Mundo. O CM sabe que o FC Porto tem recebido muitos pedidos de adeptos dos azuis-e-brancos que vivem no estrangeiro para terem acesso aos conteúdos do clube.



Este projeto online permitirá, sem grandes custos de distribuição, fazer chegar estes conteúdos aos adeptos que vivem nos quatro cantos do Mundo e prosseguir com os objetivos de internacionalização da marca.



A nova estação vai receber profissionais que estavam no Porto Canal afetos a conteúdos ligados aos dragões, assim como despesas com a produção de conteúdos, nomeadamente da emissão em direto de jogos do FC Porto B, das equipas de formação e das modalidades.