Estreante em telenovelas, mas experiente em teatro e em telefilmes, o jovem tem no sangue a arte de representar, o que é natural, dado que, desde cedo, frequentou, com os pais e irmãos, o grupo de teatro paroquial de S. João de Deus, em Lisboa. Aos 19 anos já fazia teatro profissional. Em televisão, destacou-se como “Nuno”, protagonista do telefilme da SIC “Alta Fidelidade”.