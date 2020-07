Impala com dívidas de 50 milhões de euros avança com novo PER

A DescobrirPress, empresa do grupo Impala que edita as revistas ‘TV 7 Dias’, ‘Nova Gente’ e ‘Maria’, entre outras, avançou com um novo Processo Especial de Revitalização (PER) como resposta a um pedido de insolvência efetuado por uma ex-trabalhadora. A ação desta antiga funcionária (ex-diretora da ‘Ana’) é, também ela, uma resposta ao facto da empresa de Jacques Rodrigues ter suspendido o pagamento das indemnizações aos ex-trabalhadores, em abril (ficaram a faltar 30 prestações de um total de 60). A Impala alega necessidade de reestruturação por causa da Covid-19 e, em maio, anunciou mesmo um despedimento coletivo de 53 pessoas.





De acordo com o PER que estava atualmente em vigor, e que foi homologado em 2017, a DescobrirPress tinha dívidas de cerca de 50 milhões. Um valor que se deverá manter uma vez que, ao que oapurou, apesar de já ter saldado parte do valor, a empresa acumulou nos últimos anos novos credores. De acordo com o anúncio consultado pelo CM, o novo PER (cujo administrador judicial foi nomeado na 3ª feira, dia 7) tem como credor a gráfica Sogapal, com cerca de 40% da dívida. Entre os credores encontram-se também o Fisco, a Segurança Social (dívida que impossibilitou a empresa de recorrer ao regime de layoff) e personalidades como Luís Figo ou Manuela Moura Guedes.

Com este novo processo, os trabalhadores e ex-trabalhadores temem que os créditos que lhes são devidos nunca cheguem a ser totalmente saldados, uma vez que o PER adia novamente o pagamento de dívidas. “Estamos a falar de um valor superior a um milhão de euros, para pessoas que já saíram, a que se pode somar mais um milhão dos trabalhadores que agora serão despedidos”, revelou ao CM António Ferreira Fernandes, advogado que representa 48 dos funcionários que se preparam para sair. Contactada, Paula Rodrigues, administradora da Impala, não quis comentar.