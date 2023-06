Ainda não há luz ao fundo do túnel quanto à nomeação do novo Conselho Regulador (CR) da Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC). O impasse, que já dura há seis meses, é imputado à demora do PSD em indicar os nomes para o cargo. O PS indicou o nome de Helena Sousa e de Telmo Gonçalves.



Ao longo dos últimos meses, alvitrou-se que a renitência dos sociais-democratas se deve ao facto de não concordarem com o nome que os socialistas querem eleger como presidente do CR: Alberto Arons de Carvalho.









Ver comentários