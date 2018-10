Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Insolvência da Just Up decretada pela Justiça

Produtora só fez cinco episódios de ‘Ministério do Tempo’ e deixa um buraco de dois milhões de euros.

Por Hugo Real | 01:30

O Tribunal Judicial da Comarca de Santarém proferiu, a 23 de setembro, a "sentença de declaração de insolvência" da Just Up, a produtora que ficou conhecida pela polémica em torno da série da RTP 1 ‘Ministério do Tempo’.



Este pedido, apurou o CM, deu entrada a 18 do mesmo mês e teve como requerente a Lovely Like You. O CM tentou contactar Paulo Araújo, responsável pela empresa, mas sem sucesso.



O Tribunal de Santarém nomeou Ricardo Passagem como administrador de insolvência que, contactado pelo CM, referiu que o processo se encontra numa "fase de averiguação", pelo que é "prematuro" falar sobre o mesmo. Até ao fecho desta edição, Luís Valente, administrador da Just Up, não fez comentários.



As polémica em torno da Just Up, como o CM começou a revelar em julho do ano passado, nasceram após os atores da série ‘Ministério do Tempo’ emitirem um comunicado a acusarem a produtora de ter dois meses de salários em atrasos.



Nessa altura, Luís Valente e Maurício Ribeiro, seu primo e antigo produtor da empresa, trocaram diversas acusações de burla.



Com o arrastar da polémica, mais informações acabaram por ser conhecidas. A 10 de fevereiro deste ano, o CM revela que a Just Up enfrentava dívidas de aproximadamente dois milhões de euros. Deste valor, 461 mil euros dizem respeito a um contrato de factoring feito com o banco BIC que avançou com um processo contra a RTP no Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa, no qual exige o pagamento deste valor.



Já em abril, o Correio da Manhã avança que a RTP e dois dos seus administradores (à época Nuno Artur Silva e Cristina Vaz Tomé) apresentaram, ainda durante o ano passado, uma queixa contra incertos por falsificação de contratos e assinaturas. Em causa estão acordos com a Just Cine, que esteve na origem da Just Up.



SAIBA MAIS

2 milhões

de euros é o valor das dívidas da Just Up, a maior parte devido a ‘Ministério do Tempo’. Além dos 461 250 ao banco BIC, existem dívidas de quase um milhão ao BCP (738 mil de um contrato de factoring), 499 mil à Veralia, detentora dos direitos da série, 83 mil ao Fisco e 10 mil à Segurança Social, entre outras.



30 dias para reclamar

O tribunal fixou em 30 dias o prazo para a reclamação de créditos junto do administrador de insolvência da Just Up. Segundo apurou o CM, este prazo termina a 26 de outubro.