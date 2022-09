"Investigação Sábado" na CMTV chega à liderança no cabo

O programa "Investigação Sábado" foi ontem o programa mais visto na televisão por cabo.O formato apresentado pelo diretor da revista, Nuno Tiago Pinto, obteve 5,5% de share, e atingiu uma audiência média de 235 mil e 500 espectadores.A lista dos 9 programas mais vistos é toda da CMTV, com o "Investigação Sábado", o "CM Jornal" e o "Jornal das7" nas primeiras posições.A CMTV voltou ontem a ser o canal de informação nacional mais visto, com um share de 5,3%, superiorizando-se ao canal CNN, com 3,3%, e à SIC Notícias, com 2,2%.A CMTV lidera o mercado de informação nacional há 130 dias consecutivos, sem qualquer interrupção.A CMTV é emitida no canal 8 de todas as plataformas de cabo, mas ainda não está na TDT.Os números citados são da responsabilidade da GFK.