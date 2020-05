Irmã de concorrente de ‘Quem Quer Namorar com o Agricultor' morre vítima de coronavírus

António Gonçalves, um dos candidatos da terceira temporada do programa ‘Quem Quer Namorar com o Agricultor’, da SIC, perdeu a irmã, vítima de coronavírus. A familiar estava internada num hospital na Suíça desde abril, na sequência de complicações causadas pela doença.

No início do internamento, António, de 52 anos, falou do drama que a família estava a passar no ‘Programa da Cristina’. "Tenho uma irmã infetada com Covid-19. Parte da família dela está infetada. Ela é que, como já tinha um problema de asma, está em coma induzido", partilhou, preocupado.

Na altura, o agricultor de Chaves falou também da maior tragédia da sua vida, que tinha acontecido pouco mais de um ano antes, em fevereiro de 2019: a morte da mulher com quem viveu 30 anos, vítima de cancro. "Os pais temos que contar que um dia vamos perdê-los, mas a esposa jamais. Nunca me conformei que ela pudesse partir. Perdi tudo. A minha esposa tinha apenas 46 anos. Era mais jovem que eu. Supostamente, um dia partiria eu e ela ficaria cá", disse, emocionado.

António viveu grande parte da vida na Suíça mas voltou há cinco anos. No programa da SIC, apresentado por Andreia Rodrigues, quer voltar a ser feliz no amor e procura alguém "simples" e com "bom coração".

