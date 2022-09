O Correio da Manhã é o jornal diário preferido dos portugueses. De acordo com os dados da Associação Portuguesa para o Controlo de Tiragem e Circulação (APCT), relativos aos seis primeiros meses do ano, revelados esta quarta-feira, o CM tem uma quota de mercado de 60,5%. Ou seja, em cada 100 compradores da imprensa diária generalista, mais de 60 optam por adquirir um exemplar do Correio da Manhã.





Num período em que se continuaram a sentir os efeitos da crise na imprensa, ovendeu em banca uma média de 44 371 exemplares por dia. Contas feitas, lidera as vendas em 14 dos 18 distritos do continente e é o diário nacional com mais vendas na Madeira e Açores.

Em segundo lugar ficou o ‘JN’, com uma média de 17 831 exemplares por edição (menos 10% quando em comparação com o período homólogo do ano passado). Seguem-se o ‘Público’, com 9995 exemplares (quebra de 4,8%) e o ‘Diário de Notícias’, com 1168 jornais vendidos (menos 33,1%). Se contabilizados os quatro títulos referidos até aqui, no 1º semestre do ano venderam-se, em média, 73 365 exemplares por dia.





Entre as publicações diárias de distribuição nacional, referência ainda para os desportivos ‘Record’, com 15 044 exemplares, e ‘O Jogo’, com 5626 cópias vendidas. Já entre as news magazines, a ‘Sábado’ continua a liderar o segmento, com uma média de 16 143 revistas vendidas todas as semanas. Já a ‘Visão’ vendeu semanalmente 9567 exemplares.

Vendas em banca entre janeiro e junho de 2022 dos maiores jornais diários







Recorde-se que os diários ‘Inevitável’ e ‘A Bola’, assim como os semanários ‘Nascer do Sol’ e ‘Novo’, não são auditados pela Associação Portuguesa para o Controlo de Tiragem e Circulação, por opção própria.





Um especial destaque também para as vendas digitais do Correio da Manhã, que aumentaram 37% entre janeiro e junho deste ano, quando em comparação com igual período de 2021.



Vence também na TV por cabo e na internet

O Correio da Manhã é também líder na televisão e no online. A CMTV é o canal de eleição dos portugueses no cabo e vence audiências há 120 dias consecutivos. Tem mais telespectadores que a conjugação dos consumos totais dos seus principais concorrentes: a SIC Notícias, a CNN Portugal e a RTP3. O site do Correio da Manhã lidera a informação entre a imprensa na internet.