‘Tarde CM’ vence RTP 1

liderou audiências no cabo na 2ª feira.O formato conduzido por Maya alcançou 6,7% de share e uma média de 167 mil telespectadores, ficando à frente do ‘A Nossa Tarde’, da RTP 1, que no mesmo horário se ficou pelos 5,9% e 148 mil telespectadores.‘Rua Segura’ alcançou 7,4% e 192 mil telespectadores, ultrapassando, também, a RTP 1.No total diário, avoltou a liderar de forma destacada a informação nacional no cabo: obteve 6,8% de share enquanto a CNN Portugal não foi além dos 3,1%, a SIC N dos 2,1% e a RTP 3 dos 0,7%, segundo a GfK.