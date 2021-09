Jornalista Diogo Carreira é o novo chefe de redação da CMTV

Diogo Carreira, jornalista e coordenador de informação da CMTV, é o novo chefe de redação do canal do Correio da Manhã.O profissional, de 34 anos, está na CMTV desde a sua fundação, em 2013, tendo desempenhado funções na coordenação da manhã informativa do canal, assim como no CM Jornal da Hora do Almoço.O diretor do CM e da CMTV, Carlos Rodrigues, sublinha que o chefe de redação do Canal do Correio da Manhã "tem como missão principal garantir em permanência o melhor acompanhamento da atualidade na antena da CMTV"."Para executar essa missão deve recorrer a todas as equipas e meios do universo CM que sejam necessários, a cada momento", adianta a direção, destacando a importância das funções para "fazer a ponte permanente com os restantes elementos da chefia central, numa lógica multiplatafoma, para aumentar a capacidade competitiva da marca CM".