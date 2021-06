Site do CM lidera informação online em Portugal

O site do Correio da Manhã voltou a ser o preferido dos portugueses no mês passado. Em maio, o CM online alcançou mais de 3,7 milhões de leitores, um aumento significativo face aos quase 3,3 milhões de abril, revela o netAudience da Marktest divulgado esta sexta-feira.De acordo com aquele índice, que mede os consumos de internet em Portugal, o segundo lugar é ocupado pela TVI, que se ficou pelos 3,4 milhões de alcances. Mais atrás ficou a SIC (2,4 milhões), seguida muito de perto do site ‘Flash!’, que no mês passado alcançou 2,3 milhões de leitores. Em queda face a abril surge logo a seguir o ‘Expresso’, que baixou para os 2,1 milhões de pessoas alcançadas. Em 7º lugar surge a ‘TV 7 Dias’, com quase 2 milhões de visitantes. A RTP surge na 10ª posição, com 1,7 milhões de pessoas.Os outros meios do grupo Cofina, ao qual pertence o Correio da Manhã, e além da ‘Flash!’, registaram igualmente a liderança dos seus segmentos. O ‘Record’ alcançou mais de 1,8 milhões de leitores (ocupou o 9º lugar) no quinto mês de 2021, enquanto o ‘Jornal de Negócios’ registou cerca de 1,5 milhões (11º). A ‘Sábado’ foi lida por quase 1,4 milhões de pessoas (13º) e a ‘Máxima’ teve quase 700 mil leitores online (25º).A liderança do ranking de grupos pertenceu à Cofina, com um alcance superior a 50% do universo de leitores, à frente dos grupos Media Capital, Impresa, Renascença e RTP.No site do CM já pode encontrar um especial dedicado ao Euro 2020 para acompanhar em permanência a competição. Os resultados, as classificações e ainda a história das seleções em páginas interativas que lhe mostram curiosidades sobre a taça, as bolas usadas nos Europeus, e a história da participação portuguesa. Pode ver todos os pormenores no link: cmjornal.pt/cm-interativo/reportagens-interativas/euro-2020 A jornalista Cláudia Rosenbusch (ex-TVI) vai integrar, a partir da próxima semana, a redação do Correio da Manhã. Reforça a equipa de investigação em todas as plataformas.