Em dois dias, foram angariados mais de seis mil euros - doados por jornalistas de todo o País - para ajudar a pagar os salários em atraso dos trabalhadores a recibos verdes do Jornal de Notícias e outras publicações do Global Media Group.Este sábado, estes trabalhadores ainda não tinham recebido o salário de outubro e, segundo uma comunicação informal do presidente da Comissão Executiva do grupo, não há data prevista para que os pagamentos sejam feitos."Jornalistas da televisão, da rádio e dos jornais, de todo o país e até da Guiné, quiseram ajudar estestrabalhadores a enfrentar as despesas mais urgentes e a ter algum conforto neste Natal", referem no comunicado.