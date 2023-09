O início do julgamento de Cristina Ferreira já tem nova data: 8 de novembro, apurou o CM. O Tribunal de Sintra remarcou já esta semana as audiências de discussão e julgamento para os últimos dois meses do ano.



Assim, a 8 de novembro, primeiro dia de julgamento, a apresentadora irá prestar o seu depoimento.









Ver comentários