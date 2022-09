‘Língua Mãe’ entrega prémio a Fernando Tordo

O Prémio Língua Mãe, atribuído pela Sociedade Portuguesa de Autores (SPA) em parceria com a, vai ser entregue no dia 20, pelas 18h00, no Auditório Maestro Frederico de Freitas (nas instalações da SPA), ao músico Fernando Tordo. Na cerimónia, o vencedor e intérprete de ‘Cavalo à Solta’ e ‘Adeus, Tristeza’, vai cantar alguns dos seus famosos êxitos.Este troféu, associado ao programa ‘Língua Mãe’, da, é anualmente atribuído pela SPA em parceria com o canal de televisão do Correio da Manhã. Tem como objetivo distinguir o brilhante trabalho de criação e interpretação desenvolvido por Fernando Tordo desde o início dos anos 70, consagrado com o prémio do Festival RTP da Canção e em dezenas de discos publicados.Em parceria com José Carlos Ary dos Santos, a solo ou com outros autores, Fernando Tordo afirmou-se como um dos mais inspirados e marcantes criadores da música portuguesa, tendo assinado numerosas canções que fazem parte da memória coletiva. Os seus temas são cantados por intérpretes como Carlos do Carmo, Mariza, Carminho, Amor Electro, Simone de Oliveira, Beatriz da Conceição, Ana Moura, António Zambujo, Ivan Lins e Dulce Pontes, entre outros.A cerimónia vai contar com a presença de José Jorge Letria (presidente da SPA), Carlos Rodrigues (diretor-geral editorial doe ‘’) e Carlos Alberto Moniz, apresentador do programa ‘Língua Mãe’. O prémio distinguiu na sua primeira edição, em 2021, o cantor Paulo de Carvalho.