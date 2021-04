A tendência das primeiras três semanas confirmou-se: Ljubomir Stanisic e o seu ‘Hell’s Kitchen’, na SIC, são cada vez mais lideres de audiência aos domingos à noite, deixando ‘All Together Now’, de Cristina Ferreira, a larga distância. No passado domingo, o formato do polémico chef jugoslavo foi mesmo o mais visto da televisão portuguesa.Dividido em três segmentos, ‘Hell’s Kitchen’...