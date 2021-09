O Conselho Geral Independente (CGI) indigitou Luísa Ribeiro para membro do conselho de administração da RTP até 2023.Substitui Ana Dias como administradora da RTP com o pelouro financeiro. Doutorada em Finanças pela Faculdade de Economia do Porto, Luísa Ribeiro tem experiência nas áreas da banca, telecomunicações, media, tecnologias de informação e capital de risco. Foi consultora do Banco Mundial.Junta-se a Nicolau Santos e Hugo Figueiredo.