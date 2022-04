A partilha ilegal de jornais e revistas através de grupos nas redes sociais, sobretudo no WhatsApp e Telegram, envolverá mais de 600 mil portugueses, de acordo com um estudo conduzido pela Netsonda. Recebem e leem publicações desta forma, fugindo ao devido pagamento pelos conteúdos.



Uma prática que, de acordo com estimativas da Visapress, entidade que efetua a gestão coletiva dos direitos de autor, de proprietários e outros titulares, provoca à imprensa escrita um prejuízo mensal de cerca de 3,5 milhões de euros.









