Está a circular um manifesto com o título ‘Liberdade de Expressão’, assinado por personalidades de várias áreas, que critica o “ato inequívoco de censura” que levou o ‘Público’ a despublicar o artigo ‘Uma vacina longe de mais’, do médico Pedro Girão, em agosto.Na sexta-feira, em editorial, Manuel Carvalho, diretor do jornal, classificou o manifesto de “sanha intimidatória” e acusou os subscritores - entre eles a investigadora Raquel Varela e o professor universitário Paulo Morais - de confundirem censura com “mediação do jornalismo”. “Querem deslegitimar o jornalismo fundado na deontologia, na lei e na responsabilidade.”