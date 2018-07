Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Manuel Carvalho é o novo diretor do jornal Público

Jornalista assume o cargo após a saída de David Dinis.

20:29

O jornalista Manuel Carvalho será o próximo diretor do jornal Público, sabe o Correio da Manhã. O jornalista já tinha sido membro da direção do diário da Sonae em 2000.



Manuel Carvalho substitui David Dinis, que se demitiu do cargo de diretor esta segunda-feira depois da adminstração do diário ter despedido o seu adjunto, Diogo Queiroz de Andrade.



Manuel Carvalho nasceu em Alijó em 1965 e pertence à equipa fundadora do Público. Numa curta saída do jornal foi grande repórter no extinto Diário Económico. Em 2015 venceu o prémio Gazeta com várias reportagens sobre a primeira guerra mundial em Moçambique.



No comunicado do Conselho de Administração do jornal, é dito que a mesma convidou o jornalista para o cargo e que a "formação da equipa de direção" será da sua "inteira responsabilidade".



Em atualização