Manuel Luís Goucha foi o convidado especial do programa '5 Para A Meia-Noite', da RTP1, na passada quinta-feira, dia 27 de junho. O beijo protagonizado pelos dois apresentadores de televisão teve como propósito, encerrar uma guerra de 10 anos entre as duas figuras públicas.

A emissão foi especial não só pelo décimo aniversário do programa, como pelo esclarecimento do confronto que existia entre a cara da TVI e a apresentadora do programa da noite do canal público.

A guerra de uma década teve início no ano de 2009, quando Filomena Cautela fez um quiz a uma das atuais figuras da SIC, João Manzarra.

O antigo apresentador do programa ídolos teria de escolher a "apresentadora do ano", mas o nome de Manuel Luís era uma das opções. Uma piada que levou o anfitrião das manhãs da TVI a processar Filomena Cautela em tribunal.



"Naquela altura achei ofensivo. Hoje, não moveria qualquer processo", confessou o convidado, parceiro de Maria Cerqueira Gomes, no programa Você na TV.

"O acórdão da relação de uma juíza dizia que o Manuel Luís Goucha pode ser chamado de apresentadora porque usa cores na sua roupa do universo feminino e faz programas da manhã para um público maioritariamente de mulheres. Com isto é que eu não posso compactuar. Eu não posso admitir que um juiz que é pago com o dinheiro de todos nós seja preconceituoso e tenha um pensamento abjecto", acrescentou.

O assunto ficou definitivamente encerrado com um beijo na boca entre Manuel Luís e Filomena Cautela, em directo, no estúdio instalado no LX Factory, em Lisboa.