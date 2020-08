Microsoft tem 45 dias para comprar Tik Tok

É uma luz ao fundo do túnel para os cerca de 100 milhões de utilizadores do Tik Tok nos Estados Unidos. A norte-americana Microsoft vai voltar às negociações com a chinesa ByteDance, dona do Tik Tok, para adquirir a popular rede social nos EUA. As conversações avançam após o aval do Presidente Donald Trump, que deu 45 dias à empresa fundada por Bill Gates e Paul Allen para chegar a um acordo. A Microsoft prometeu concluir todo o processo até setembro.









“A Microsoft vai avançar rapidamente para continuar as discussões com a empresa-mãe do TikTok, a ByteDance, numa questão de semanas, e, em qualquer caso, completar estas conversações o mais tardar até 15 de setembro de 2020”, lê-se no comunicado emitido pela empresa norte-americana.

Após Trump ter anunciado que pretende proibir o Tik Tok nos Estados Unidos, por questões de segurança nacional, a venda à Microsoft pode ser a última oportunidade para a rede social continuar a operar no país. O Presidente acredita que a popular aplicação de partilha de vídeos, fundada em 2012 por Zhang Yiming, acarreta vários problemas de privacidade, com o Governo chinês a conseguir recolher dados de cidadãos norte-americanos.





Além dos EUA, também a Índia e a Austrália ameaçaram banir o Tik Tok. A rede social, por sua vez, já fez saber que os dados dos usuários norte-americanos do TikTok são armazenados nos EUA, com ‘backup’ em Singapura.