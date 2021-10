Dizia que só escreveria uma biografia sua se fosse para dizer a verdade, “só que a verdade é impublicável porque machuca as pessoas” e “as boas histórias devem ser contadas em ‘off’”. Gilberto Braga, um dos maiores teledramaturgos brasileiros, o homem que escreveu a novela ‘Escrava Isaura’ (1976) e colocou o Brasil na liderança da exportação de telenovelas em todo o Mundo, o homem das cenas antológicas, dos vilões icónicos e da crítica social e dos costumes, morreu na passada terça-feira, no Rio de Janeiro, aos 75 anos, vítima de uma infeção generalizada. Estava internado desde sexta-feira, dia 22, depois de uma perfuração no esófago. O argumentista sofria de Alzheimer.









Nascido a 1 de novembro de 1945, Gilberto Braga já em criança via um filme por dia (garantia do próprio). Foi professor de Francês e crítico de cinema no ‘Globo’, tendo-se estreado em televisão em 1973. Entre as novelas mais marcantes estão ‘Escrava Isaura’ (1976), ‘Dona Xepa’ (1977), ‘Dancin' Days’ (1978), ‘Vale Tudo’ (1988) ou ‘Paraíso Tropical’ (2007), que lhe valeu um Emmy.

Em reação à sua morte, Tony Ramos disse que Gilberto “tinha uma fina ironia, uma intelectualidade sem ser agressiva ou pedante’’, a mesma que um dia o terá levado a dizer que “o Brasil é um país de jecas, ninguém sabe usar talher de peixe”. Já Susana Vieira lembrou que Gilberto Braga era um homem que “fazia o Brasil torcer e sonhar”. O último trabalho do autor para TV foi a novela ‘Babilónia’, que foi para o ar em 2015.





Na vida pessoal, manteve um relacionamento de mais de 50 anos com o decorador Edgar Moura Brasil, com quem casou em 2014.