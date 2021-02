Morreu o antigo administrador da Media Capital Bernardo Bairrão. Tinha 54 anos

Morreu Bernardo Bairrão, antigo administrador da Media Capital. Tinha 54 anos e lutava contra um cancro.Chegou à TVI em 1994 depois de se ter licenciado em Gestão de Empresas pela Universidade Católica, em 1989. Antes de entrar na estação televisiva, desempenhou funções na área de análise de risco do Banco Internacional de Crédito e de Projeto Finance do BES Investimento.Na TVI passou de subdiretor da área financeira para Diretor Coordenador, em 1998. Foi depois da viragem de século, em 2001, que assumiu o cargo de Administrador da TVI e da RETI - Rede Teledifusora Independente.Entre outros cargos, Bernardo Bairrão chegou a diretor-geral da TVI e mais tarde, em 2009, foi eleito administrador delegado da Media Capital.Aos 45 anos foi convidado para ser secretário de estado no ministério da Administração Interna, liderado na altura por Miguel Macedo, mas não chegou a tomar posse.