Morreu Ricardo Seguro Pereira, decorador do "Querido, Mudei a Casa!"

Ricardo Seguro Pereira, decorador do programa "Querido, Mudei a Casa!", morreu esta terça-feira, aos 37 anos.A morte foi confirmada no Instagram da apresentadora Bárbara Guimarães, que gravou com Ricardo o programa "E Agora O Que é Que eu Faço?". O português de 37 anos gravou vários programas da televisão portuguesa.Na publicação nas redes sociais, a apresentadora destacou um homem "único, doce, meigo". "Amigo, companheiro de tantas viagens. Saudades do teu olhar imenso, das tuas gargalhadas, das nossas maluquices. Partes cedo demais, novo demais", acrescentou Bárbara Guimarães.O programa "Querido, Mudei a Casa" já reagiu à morte do arquiteto através das redes sociais. "O Ricardo será para sempre recordado com o seu sorriso e boa disposição. A equipa deixa um beijinho a toda a família e amigos", pode ler-se.