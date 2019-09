Tiago Paiva, o companheiro de casa de Ângelo Rodrigues, fez esta terça-feira várias publicações de instastories, na rede social Instagram, onde falou sobre o amigo."Se querem conhecer melhor o Ângelo, ouçam as músicas que lançou recentemente e não façam perguntas aos amigos e familiares", começou por dizer."Nada melhor do que ouvir os pensamentos do próprio", concluiu. De seguida, Tiago partilhou quatro músicas do EP do ator: "A Despedida"; "Vazia"; "Euforia" e "Sóbrio".No final, Tiago acrescentou: "Foi o Ângelo que realizou todos os videoclipes".De recordar que o ator permanece internado no Hospital Garcia de Orta, em Almada, e encontra-se agora à espera dos resultados do tratamento que efetuou no Hospital das Forças Armadas, em Lisboa.O galã da SIC foi submetido a um tratamento numa câmara hiperbárica para acelerar a regeneração tecidual dos músculos da perna e assim evitar a amputação da mesma.