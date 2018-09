Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

“Não encontrámos petróleo em Carnaxide”, diz presidente da Impresa sobre salário de Cristina

Francisco Pedro Balsemão falou pela primeira vez sobre a transferência de Cristina Ferreira para a SIC.

Por Duarte Faria | 01:30

Os valores da contratação de Cristina Ferreira pela SIC foram tema no congresso da Associação Portuguesa para o Desenvolvimento das Comunicações. Francisco Pedro Balsemão, presidente executivo da Impresa (dona da SIC) falou pela primeira vez da transferência milionária da apresentadora para garantir que a empresa não entrou "em loucuras".



"Não encontrámos nenhum furo de petróleo em Carnaxide ou Paço de Arcos, como chegou a ser dito. Simplesmente fizemos uma análise do custo/benefício antes da contratação e chegámos à conclusão que a Cristina Ferreira nos vai trazer retorno", afirmou Francisco Pedro Balsemão, que comparou ainda a contratação da apresentadora à "aquisição da Liga dos Campeões ou da Liga Europa", mas "a um custo mais barato", ressalvou.



Sem nunca referir valores (o CM revelou que Cristina poderá ganhar até 1 milhão de euros/ano caso vença audiências), o presidente executivo da Impresa revelou ainda que o orçamento da SIC no próximo ano "vai ser idêntico" ao de 2018 e admitiu que a chegada de Cristina Ferreira obrigou a fazer cortes noutros setores.



No debate sobre o Estado dos Media, no Centro Cultural de Belém, Lisboa, no qual participaram também Gonçalo Reis, presidente da RTP, e Bernardo Correia, da Google Portugal, a recusa da gigante tecnológica em pagar aos produtores de conteúdos voltou a ser criticada pelos responsáveis da RTP e SIC. Gonçalo Reis voltou a defender a possibilidade de a taxa audiovisual ser aumentada, e de a RTP 3 e RTP Memória na TDT passarem a ter publicidade, o que contou com a oposição de Francisco Pedro Balsemão, que defendeu que tais medidas podem aumentar a "concorrência desleal".