Negócios polémicos da RTP chegam ao Parlamento

Nuno Artur Silva vai ser obrigado a explicar no Parlamento a polémica em torno dos benefícios que poderá tirar dos negócios entre a RTP, da qual foi administrador entre 2015 e 2018, e a Produções Fictícias (PF), empresa da qual cedeu as quotas ao sobrinho em outubro do ano passado para poder integrar o Governo, por 180 mil euros.Mas poderá lucrar mais 20 mil euros caso a PF tenha um resultado líquido superior a 40 mil euros no fim deste ano - resultado para o qual poderá ser decisiva a assinatura de contratos com a TV pública.O Bloco de Esquerda requereu esta terça-feira a audição com caráter de urgência de Artur Silva. Osabe que a audição deverá ser viabilizada pelos restantes partidos, que querem aferir se este é um caso de conflito de interesses. O BE pediu ainda uma audição da administração da RTP para explicar no Parlamento a polémica venda, em 2016, de um terreno em Miramar, Vila Nova de Gaia. O PSD também já declarou que quer esclarecer o caso. Tal como onoticiou, a RTP alienou este espaço por 1,75 milhões de euros. O mesmo encontra-se agora à venda por mais de 12 milhões. A administração de Gonçalo Reis rejeita as acusações de má gestão.Esta terça-feira, o Parlamento ouviu os membros da Entidade Reguladora para a Comunicação Social, que declararam não ter detetado "razões de natureza política" no processo de mudanças da direção de informação da RTP, desde fevereiro liderada por António José Teixeira. A tensa relação entre o presidente do regulador, o juiz Sebastião Póvoas, e o vice-presidente, Mário Mesquita, não foi abordada na audição.