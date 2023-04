Notícias exclusivas no novo formato "Noite das Estrelas"

Durante o ‘Noite das Estrelas’, da, Maya e Rui Oliveira, juntamente com os comentadores Teresa Guilherme, Quintino Aires, Daniel Nascimento e Adriano Silva Martins, abordaram vários temas do social e revelaram novidades exclusivas sobre a mudança.Sobre Piqué, soube-se que está revoltado com a ida repentina da ‘ex’, Shakira, com os filhos, Milan e Sasha, para Miami. O antigo futebolista acabou por comprar casa na mesma cidade.Já de Maria Cerqueira Gomes e Cayetano Rivera explicaram as razões para o toureiro não ter viajado para Portugal, na Páscoa, e conhecer os filhos da apresentadora, tal como planeado. "O problema é que a família do toureiro não apoia esta nova relação", confessou Rui Oliveira.