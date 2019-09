Nova ficção da SIC esmaga concorrência

A nazarérentrée televisiva chegou e com ela as estreias nos canais em sinal aberto. A SIC adiantou-se à TVI e lançou na segunda-feira a sua grande aposta de ficção em horário nobre para os próximos meses: a novela ‘Nazaré’, protagonizada por Carolina Loureiro, José Mata e Afonso Pimentel. O primeiro episódio foi visto por uma média de 1 476 200 telespectadores e registou um share de 29,9%, ou seja, em cada 100 telespectadores que viram televisão àquela hora, quase 30 optaram por sintonizar a SIC.

É a melhor estreia de uma novela da estação de Paço de Arcos desde setembro de 2015, quando chegou à antena ‘Coração d’Ouro’. À mesmo hora, ‘Amar Depois de Amar’, da TVI, foi vista por apenas 815 mil espectadores (16,5% de share). Após ‘Nazaré’, a SIC emitiu o último episódio da segunda temporada de ‘Golpe de Sorte’, que fez ainda melhor do que a sua antecessora e foi o programa mais visto do dia, com mais de 1,5 milhões de telespectadores.

"Há sete meses que somos líderes incontestáveis em sinal aberto e desde fevereiro que estamos a reforçar essa liderança, que nos fica muito bem", afirmou Francisco Pedro Balsemão, presidente-executivo da Impresa, na segunda-feira.

A principal aposta da TVI em termos de ficção para o período da noite só chega na próxima segunda-feira, dia 16: ‘Na Corda Bamba’ conta no elenco com Dalila Carmo, Pêpê Rapazote, Maria João Bastos, Margarida Vila-Nova e Alexandra Lencastre nos principais papéis.