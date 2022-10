A Netflix vai produzir uma nova série inspirada no universo da pornografia. ‘Supersex’ - assim será o título - vai contar a vida da estrela de cinema ‘porno’ Rocco Siffredi — uma das maiores figuras da indústria do cinema pornográfico.



Segundo informações avançadas pela plataforma, a série terá sete episódios e pretende explorar várias dimensões da vida do ator que não são do conhecimento público: a infância de Rocco, cujo nome verdadeiro é Rocco Antonio Tano, a família, a relação com o amor e os motivos que o levaram a percorrer o mundo da pornografia são alguns dos focos da história.









Ver comentários