Novo ‘Jornal da Meia-Noite’ da CMTV lidera no cabo e derrota RTP1

O novo formato noticioso da, estreado ontem à noite depois da meia-noite, liderou o cabo e derrotou mesmo a RTP1 no seu horário.Com efeito, o 'Jornal da Meia-Noite' daregistou uma média de 4,4% de share, equivalente a cerca de 74 mil espectadores em média.No mesmo horário, o programa 'CNN Meia-Noite', do canal CNN, foi derrotado com apenas 3,4% de share no horário, enquanto a 'Emissão Especial' da SIC Notícias se ficou pelos 2,6% de share.No horário do 'Jornal da Meia-Noite' da, o canal 1 da RTP registou um share médio de 2,9%.O 'Jornal da Meia-Noite' vai para o ar de segunda a domingo na, à meia-noite e meia, e contribuiu para a liderança diária da televisão do, com um share no dia de 4,6%.é emitida no canal 8 de todas as plataformas de cabo mas não está ainda na TDT.Os resultados citados resultam da medição de audiências da GFK.