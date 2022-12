Vítor Rocha, ex-marido de Lara, não quer ser mal interpretado e não aceita que digam que está a aproveitar-se da presença da ex-mulher no ‘Big Brother’ para ganhar fama. Daí que tenha decidido optar por remeter-se ao silêncio depois de se sentir mal interpretado após uma entrevista à revista ‘7 Dias’. “Para que não venham dizer que me estou a aproveitar da situação só volto a dar entrevistas depois de ela sair do BB”, adianta.