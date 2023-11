O Correio da Manhã está no Whatsapp. Siga aqui e receba as principais notícias da atualidade

O Correio da Manhã lançou esta semana um canal de notícias na rede de mensagens Whatsapp. A partir de agora pode acompanhar e partilhar no seu telemóvel as principais notícias do dia.



Só precisa seguir os passos através do QR code do Correio da Manhã no Whatsapp.

Como aceder:

1 - Com a câmara do telefone faça scan ao QR code anexo nesta notícia ou clique neste hiperlink.



2 - Na tela ‘Atualizações’ vai aparecer o canal ‘Correio da Manhã’.



3 - Clique em ‘Seguir’.



4 - Para ativar as notificações do canal clique no símbolo ‘campainha’.