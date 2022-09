O ‘Investigação Sábado’, da CMTV, tem um novo rosto. Nuno Tiago Pinto, diretor da revista ‘Sábado’, estreia-se hoje na apresentação do formato que continua a integrar o principal espaço informativo, o ‘CM Jornal 20H’. “O compromisso do ‘Investigação Sábado’ é manter na CMTV o melhor do jornalismo de investigação. Teremos reportagens de investigação sobre os mais variados temas, que podem ir desde os temas mais sociais, até à justiça, corrupção e saúde”, afiança o novo diretor da ‘newsmagazine’. “É um desafio muito aliciante. É um grande desafio, algo que nunca fiz, a apresentação de um programa, mas que encaro com grande entusiasmo”, conclui.









No programa de hoje, o ‘Investigação Sábado’ vai dar voz a um caso de estudantes que ficaram sem condições para terminar os cursos no ensino superior. ‘Bolseiros Desesperados’ revela a história de um grupo de jovens que tinha bolsas de mérito, válidas por quatro anos, atribuídas por uma empresa privada e que foram canceladas sem qualquer explicação. A empresa que as atribuiu deixou um rasto de dívidas e credores que já pediram a insolvência.

Além disso, a ‘Investigação Sábado’ dá conta de dois iraquianos que se fizeram passar por refugiados em Portugal e foram acusados pelo Ministério Público de crimes de guerra e terrorismo cometidos no Iraque. ‘Criminosos de Guerra’ é o nome da reportagem que revela, em exclusivo, imagens de um deles no Iraque, num vídeo de propaganda do Estado Islâmico.