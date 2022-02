Pedro Morais Leitão será o próximo presidente executivo da Media Capital (dona da TVI), substituindo Luís Cunha Velho, que desempenha o cargo de CEO interino desde novembro de 2020, sabe o CM. O gestor, que desempenha o cargo de CEO da Prio desde 2014, regressa assim ao grupo de media em que desempenhou funções como administrador na área Multimédia (saiu em 2008). Foi também responsável pela fundação do portal de internet IOL.





Ângela Braga, ex-assessora do Supremo Tribunal e que trabalhou na comunicação do Benfica, é a nova diretora de Marketing e Comunicação do grupo.