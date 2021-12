Não será tão depressa que iremos ouvir falar novamente no artigo 6º da Carta Portuguesa de Direitos Humanos na Era Digital, que tanta polémica causou e que levou até o Presidente da República a pedir um parecer do Tribunal Constitucional.





Em julho, as propostas do CDS-PP e da Iniciativa Liberal (IL) de revogação do diploma foram rejeitadas, enquanto as propostas de alteração do PS e do PAN baixaram à especialidade por 60 dias. Contudo, com a aproximação das eleições Autárquicas e, mais tarde, com a anunciada dissolução da Assembleia da República, a análise do artigo 6º em comissão parlamentar foi consecutivamente adiada. Luís Marques Guedes, presidente da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, confirmou aoque “já não haverá qualquer trabalho legislativo até às eleições”, agendadas para 30 de janeiro, o que significa que só a partir de fevereiro a agenda parlamentar será restabelecida e as possíveis mudanças na lei analisadas.