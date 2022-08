A série portuguesa ‘Pôr do Sol’, da RTP1, foi alvo de pirataria. Quem denunciou a situação foi o criador e realizador Manuel Pureza através do Twitter. “Na semana passada, vários episódios do ‘Pôr do Sol’, ainda não exibidos, foram pirateados e andaram a circular nas redes”, revelou Pureza, adiantando, no entanto, que “o incidente já foi resolvido”.Apesar da situação lamentável, o realizador agradeceu aos responsáveis por “fazerem do ‘Pôr do Sol’ a primeira série portuguesa alvo de pirataria”.