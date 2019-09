Portugal volta a sonhar com vitória nos Emmy

A ficção portuguesa está, de novo, na corrida aos Emmy Awards, os mais importantes prémios da indústria televisiva mundial. A novela ‘Vidas Opostas’, emitida entre abril de 2018 e maio deste ano, está nomeada na categoria de Melhor Telenovela dos International Emmy Award.A trama da SIC concorre com ‘100 Dias Para Enamorarse’, da Argentina, ‘La Reina del Flow’, da Colômbia, e ‘The River’, da África do Sul. O anúncio do vencedor está marcado para 25 de novembro, durante uma cerimónia no Hilton New York Hotel, em Nova Iorque, EUA. Mas, para Daniel Oliveira, diretor geral de entretenimento da SIC, esta nomeação é, por si só, um motivo de "orgulho".O argumento de ‘Vidas Opostas’ foi assinado por Alexandre Castro e contava com Joana Santos, Sara Matos, João Jesus e Diogo Amaral nos papéis principais. Rui Morrison, Marina Mota, Ângelo Rodrigues, Maria João Luís, Paula Lobo Antunes, Jorge Corrula e Diana Chaves também integraram o elenco.Caso vença, será a segunda novela da SIC a ser distinguida com o mais importante prémio para telenovelas. Em 2011, o canal de Paço de Arcos conquistou o seu primeiro troféu com ‘Laços de Sangue’. No ano seguinte, ‘Rosa Fogo’ foi nomeada mas perdeu para ‘O Astro’, Globo.A TVI já saiu vencedora duas vezes: em 2010, fez a estreia lusa com ‘Meu Amor’ e, em 2018, festejou com ‘Ouro Verde’. ‘Remédio Santo’ (2012), ‘Belmonte’ (2014) e ‘Mulheres’ (2015) também foram nomeadas.