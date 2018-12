Portugueses levam Facebook a tribunal

Associação exige indemnizações que vão dos 200 aos 2000 euros. Mais de 16 mil utilizadores querem ser compensados.

Por Sónia Dias | 02:24

A DECO avançou na passada semana (dia 26 de novembro) para tribunal com uma queixa contra o Facebook, em que exige indemnizações para os milhares de portugueses que foram afetados pelo uso indevido dos seus dados. Segundo a associação de defesa do consumidor, cada lesado tem direito a, pelo menos, 200 euros por ano desde a data de adesão à rede social. Considerando que o Facebook chegou a Portugal em 2008, o valor poderá chegar aos 2 mil euros para os utilizadores que têm perfil desde esse ano.

Num comunicado partilhado no site oficial, a DECO explica que os consumidores que pretendam juntar-se neste processo contra a rede social de Mark Zuckerberg "devem preencher o formulário disponível" online - já existem 16 000 inscritos. E alerta que os utilizadores que não se inscreverem "podem ter de contactar o Ministério da Justiça para verem os seus créditos reconhecidos".

Esta não é uma ação isolada da DECO. As suas congéneres na Bélgica (Test-Achats), Espanha (OCU) e Itália (Altroconsumo) também entregaram ações em tribunal contra o Facebook, com o qual se reuniram em abril, em sequência do escândalo da Cambridge Analytica que afetou cerca de 63 mil portugueses. Na altura, a multinacional prometeu "avaliar uma possível compensação dos utilizadores cujos dados tenham sido abusivamente utilizados". Contudo, até à data, "não houve qualquer proposta", seguindo o caso para a Justiça.n