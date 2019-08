Posições da TDT mudam em 2020

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 23.08.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Os telespectadores da Televisão Digital Terrestre (TDT) vão ter de voltar a sintonizar os seus aparelhos a partir do início do próximo ano, devido a alterações das frequências.A mudança será feita ao nível dos equipamentos junto aos televisores, mantendo-se as orientações atuais das antenas, segundo a Autoridade Nacional de Comunicações (ANACOM).< br />