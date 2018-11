Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Precários da RTP em luta pelo vínculo

Estação pública continua a não integrar no quadro 130 colaboradores ao abrigo de um plano.

Por João Bénard Garcia | 01:30

Os cerca de 400 precários que existem nos vários departamentos da RTP, mediante emissão de recibos verdes, decidiram parar esta segunda-feira em todos os turnos.



"Hoje não colaboramos", foi o lema dos trabalhadores da rádio e televisão estatal que se concentraram em frente à sede, na Av. Marechal Gomes da Costa, e assim chamaram a atenção da administração do grupo de media, e também da opinião púbica, para o seu problema laboral.



A maioria dos recibos verdes cobre necessidades permanentes de serviço, trabalha por turnos e cumpre as mesmas tarefas que os colegas do quadro, mas continua à espera de ver reconhecidos os seus direitos.



A atual administração da RTP previa, através de um plano negociado no âmbito das comissões de avaliação bipartida, integrar nos seus quadros em 2018 um total de 159 colaboradores, mas, subitamente e a meio do processo, reavaliou 29 processos a que tinha dado parecer positivo e mudou-os para negativos, pretendendo neste momento apenas considerar 130 candidaturas de precários para integração futura nos quadros.



Recorde-se que, no universo dos quase 400 precários existentes na empresa, 344 se candidataram ao plano de integração, tendo apenas 159 conseguido luz verde da anterior administração, e 29 desses profissionais acabaram por ser excluídos.



A administração, liderada por Gonçalo Reis, tem-se recusado a integrar os precários, alegando pulverização de acórdãos de vários tribunais de trabalho.