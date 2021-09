Presidente da Altice Portugal solicita reunião com a comissária europeia devido ao 5G

O presidente da Altice Portugal será orador convidado da conferência da associação ETNO em novembro, em Bruxelas, e solicitou uma reunião com a comissária europeia Margrethe Vestager, nessa altura, para falar sobre o setor e o 5G em Portugal.

Em comunicado hoje divulgado, a dona da Meo refere que o presidente executivo, Alexandre Fonseca, é orador convidado da conferência da ETNO - European Telecommunications Network Operators Association (Associação Europeia de Operadores de Redes de Telecomunicações), que decorre em 29 de novembro, em Bruxelas.

"À margem dos trabalhos, o presidente executivo do operador líder em Portugal, solicitou, esta semana, uma audiência com a comissária europeia para a Concorrência, Margrethe Vestager", refere a Altice Portugal.

Neste encontro, Alexandre Fonseca "pretende colocar questões muito relevantes e decisivas para o setor das telecomunicações nacionais bem como levar, ao seu conhecimento, o preocupante contexto da implantação da tecnologia 5G [quinta geração] em Portugal".

Com o tema "Is technology the answer to society's problems?", o Tech & Politics Forum 2021 do FT-ETNO irá reunir líderes europeus e internacionais para debater o papel da tecnologia ao serviço das sociedades modernas.

"Este fórum de prestígio internacional terá um formato híbrido e transmissão 'online' e contará com a participação de executivos de empresas, ONG e de líderes políticos", refere a operadora.

A empresa destaca que Alexandre Fonseca "é, novamente, o único português orador neste evento que se revela particularmente importante no panorama europeu".

A ETNO "é uma 'trade association' de colaboração multilateral estruturada nas vertentes interna (cooperação, 'benchmarking') e externa, enquanto 'voz' dos operadores no diálogo com os demais 'stakeholders', incluindo as instituições europeias (Comissão Europeia, Parlamento Europeu, Conselho), reguladores (BEREC), e outras entidades relevantes para o desenvolvimento do setor".

A Altice Portugal "é fundadora (1992) e o único operador português membro com assento no seu Comité Executivo", composto por 13 operadores: A1 Telekom Austria, Altice Portugal, BT, DT, KPN, Orange, Proximus, TIM, TEF, Telenor, Telia, Swisscom e Vivacom.