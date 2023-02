Face à “ausência de resposta da Administração/Comissão Executiva da Global Media Group”, o Conselho de Redação e as delegadas sindicais do ‘Diário de Notícias’ pediram “a todos que se unam para fazer ouvir a voz do ‘DN’”, que tem uma redação “insuficiente” e não fez “qualquer proposta de atualização salarial”. O passo seguinte, segundo revela um comunicado, é a “elaboração de uma carta aberta”.Este protesto surge na sequência do anúncio da saída de quatro funcionários do ‘DN’, entre os quais estará a jornalista Fernanda Câncio, ex-namorada de José Sócrates. Também os trabalhadores da TSF ameaçaram com greve se não houver aumentos salariais.