A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) está a pressionar a Media Capital (MC) para divulgar os nomes dos novos acionistas do grupo. Segundo o ‘Expresso’, o regulador continua a averiguar o negócio depois dos acordos assinados pela espanhola Prisa para vender a sua participação de 64,47% na dona da TVI (por 36,8 milhões de euros).





Os nomes já conhecidos foram revelados uma semana depois dos contratos de compra e venda das ações da MC serem assinados e acumulam 43,5% do capital da empresa, faltando ainda conhecer quem adquiriu os restantes 21%. Em destaque está o grupo Triun, de Paulo Gaspar, filho do presidente da Lusiaves, que comprou 20% da dona da TVI (16,9 milhões de ações), e a Zenithodyssey (da CIN), com 16% (13,5 milhões de ações). Ambas as empresas assinaram contrato com a Prisa no dia 3 de setembro, mas o mercado só foi informado no dia 10.