O sucesso de Ricardo Araújo Pereira (RAP) é inquestionável. Temporada atrás de temporada de ‘Isto É Gozar Com Quem Trabalha’, o humorista de 47 anos mostra que foi uma aposta completamente ganha de Daniel Oliveira, em 2020, quando foi convidado para regressar à SIC. E com esta ‘Quarta Variante’, estreada há duas semanas, tem dado ainda mais mostras do seu talento e de como o público lhe dá preferência aos domingos à noite.