RTP gasta 39,1 milhões de euros em serviços externos

Em 2019, a conta da RTP com fornecimentos e serviços externos ascendeu a 39,1 milhões de euros, menos 2,5 milhões do que no ano anterior (41,6 milhões de euros), revela o relatório e contas da empresa pública de rádio e televisão, a que oteve acesso.De acordo com o documento, a rubrica das rendas e alugueres - inclui aluguer da rede de emissão, circuitos e satélites, rendas ...