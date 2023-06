A SIC ganhou terreno à TVI nos períodos da manhã e da tarde ao longo do mês de maio. Ainda assim, não foi suficiente para garantir a liderança nestas faixas horárias. O ‘Dois às 10’ (TVI) continua a ser o formato matinal mais visto, com um share de 17,8%, seguindo-se o ‘Casa Feliz’ (SIC), com 17,1%. Os dois programas estão assim separados por 0,7 pontos percentuais quando, em abril, essa diferença era de 2,9 pontos.









