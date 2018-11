Silvio Santos "excita-se" com vestido de cantora e net não perdoa comentários machistas

Apresentador brasileiro volta a estar envolvido em polémica pela forma como trata as mulheres.

Eu fiquei constrangido assistindo ao Teleton com Silvio Santos falando essas coisas pra Claudia Leitte. Ela conseguiu ser educada, mas ficou muito constrangida com a situação. #teleton2018 pic.twitter.com/4rDnaqvc3q — Nukito (@nukito) 11 de novembro de 2018

Até quando as mulheres vão ter que lidar com a conduta machista de Silvio Santos. Não ao machismo. Todo meu apoio a Cláudia Leitte que foi muito profissional e não arredou o pé de lá pois era por uma razão maior. Ela sim merece nosso respeito. #Teleton2018 @ClaudiaLeitte — Neylson Moreno (@neylsonmoreno) 11 de novembro de 2018

silvio santos foi extremamente machista e desrespeitoso com a claudia leitte, ficou nítido o desconforto dela diante do assédio dele. claudia é uma mulher casada há anos, mãe de família, a própria mulher do silvio na plateia, e ele falando essas merdas. pic.twitter.com/8DVXt8htVa — benjamin (@benjamiwn) 11 de novembro de 2018

Mano eu tô muito revoltada com a atitude do silvio santos,sinceramente é foi muito nogento!! Machista!!!

"CLÁUDIA LEITTE MERECE RESPEITO!"

"TODAS AS MULHERES MERECEM RESPEITO!" #CHEGADEMACHISMO

MAIS RESPEITO POR FAVOR! #ClaudiaLeitteNoTeleton pic.twitter.com/VL9kueprlp — Day Leitte (@Dayllanny1) 11 de novembro de 2018

O apresentador brasileiro Silvio Santos está a ser alvo de milhares de criticas nas redes sociais depois de ter revelado que a saia justa de Claudia Leitte o deixava "excitado". Isto durante um programa de apoio a uma associação de assistência a crianças deficientes.Silvio Santos confessou que não podia abraçar a cantora porque a saia dela o "excitava", palavra utilizada pelo próprio.Claudia Leitte ainda tentou desviar o assunto: "Uma excitação de euforia, alegria né?", disse a cantora. Mas o apresentador não demorou a revelar que a excitação era mesmo no sentido literal da palavra.A cantora ficou visivelmente constrangida e disse que o marido passava a "ter uma razão para ficar chateado".O apresentador continuou a insistir no tema e a cantora viu-se obrigada a dizer que iria trocar de roupa ou que abandonava o programa.A discussão gerou centenas de reações no Twitter e tornou-se um dos 'trending topics' mundiais.