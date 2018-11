Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Sindicato e Precários da RTP contestam contratações para nova Direção de Informação

Cândida Pinto, da SIC, e Helena Garrido, ex-diretora do Jornal de Negócios, irão integrar a nova direção da RTP.

12:28

O Sindicato dos Jornalistas e o movimento Precários da RTP contestaram esta segunda-feira as duas contratações externas para a nova Direção de Informação da estação pública, manifestando "estranheza e estupefação" pela "desigualdade de critérios na gestão" da empresa.



Em comunicado, o Sindicato dos Jornalistas lamenta que o Conselho de Administração da RTP, liderado por Gonçalo Reis, tenha decidido "recorrer a um pedido de exceção para fazer duas contratações externas para a Direção de Informação".



Isto "numa altura em que várias dezenas de jornalistas esperam uma resposta da empresa sobre o descongelamento ou a progressão na carreira que se mantém, em muitos casos, parada há 10, 15 ou 20 anos", em que "dezenas de jornalistas precários aguardam o reconhecimento do seu vínculo à empresa, perante uma postura de bloqueio e total desconsideração por parte da administração da RTP" e em que "toda e qualquer aspiração negocial por parte dos sindicatos é fortemente limitada" pela estação pública, que alega não ter "margem financeira".



Em causa está a notícia conhecida no final da semana, de que as jornalistas Cândida Pinto, da SIC, e Helena Garrido, ex-diretora do Jornal de Negócios, irão integrar a nova direção da RTP.



"Não estão em causa as escolhas desta ou de qualquer outra Direção de Informação, nem o desempenho profissional ou o mérito curricular das duas pessoas contratadas", refere o Sindicato dos Jornalistas, manifestando, contudo, "perplexidade perante esta desigualdade de critérios na gestão do serviço público de rádio e televisão".



Também os Precários da RTP, que na semana passada se manifestaram para exigir a integração nos quadros da companhia, realçaram esta segunda-feira a sua "estranheza e estupefação perante mais uma contradição manifestada pelo Conselho de Administração da empresa".



"Poucos dias depois de nos ter dito, numa reunião por nós pedida, que a RTP tem grandes restrições para contratar e que a continuidade de dezenas ou centenas de recibos verdes é uma opção de gestão legítima, a administração decide contratar duas pessoas para a Direção de Informação da RTP", lamenta aquele movimento.



Assegurando que nada têm "contra as jornalistas em causa", o grupo de trabalhadores de meios como a RTP, a Antena 1, a Antena 3, entre outros, destacou ainda a "contradição entre as palavras e os atos da administração e o profundo desrespeito por centenas de trabalhadores precários".



Já na sexta-feira passada, a Comissão de Trabalhadores da estação pública disse estar "surpreendida" com o anúncio, considerando que "a validação destas contratações de luxo pela administração da RTP é um escândalo sem fim".



E adiantou: "É inaceitável que uma administração de uma empresa pública, que não cumpre decisões judiciais para integração nos quadros, peça agora exceções ministeriais para estas contratações, sendo ainda mais inaceitável se viermos a perceber que temos um Governo em Portugal que aceita passivamente esta pouca vergonha".



No comunicado do Sindicato dos Jornalistas, aquela estrutura sindical insta a administração da RTP a "adotar o mesmo critério de gestão para os jornalistas mal enquadrados na carreira e com vínculos precários", pedindo ainda às Direções de Informação uma "igualdade de tratamento e oportunidades dos jornalistas sob sua tutela".



As duas profissionais passam, assim, a ser diretoras-adjuntas da estrutura liderada por Maria Flor Pedroso, que foi nomeada diretora no dia 12 de outubro, na sequência da saída de Paulo Dentinho.



Mantêm-se como adjuntos António José Teixeira e Hugo Gilberto (no Porto).



A nova direção terá ainda, como subdiretores, Alexandre Brito, Joana Garcia e Rui Romano.