A mudança para a SIC aconteceu há um cerca de ano [saiu da TVI]. ‘Senhora do Mar’ era o projeto que ansiava?



Eu esperava e ansiava, acima de tudo, projetos que me desafiassem e tirassem da minha zona de conforto, por isso, sim. Não esperando nada em particular, esperava de facto algo que ainda não tivesse feito.









